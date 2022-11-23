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لبنان
بيان توضيحي من شركة “The Coral Oil Company Limited”... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
23-11-2022
|
13:48
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صدر عن شركة “The Coral Oil Company Limited” البيان التوضيحي التالي:
بيروت في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢: يتم التّداول حاليًا عبر وسائل الإعلام في لبنان خبرًا مفاده أنّ شركة "كورال" قد فازت بمناقصة لصالح شركة كهرباء لبنان لزوم شراء الغاز اويل والفيول أويل. بناءً عليه، تؤكّد شركة ذي كورال أويل كومباني ليميتد“The Coral Oil Company limited” البريطانية، أنها لم تشارك أساسا في المناقصة المذكورة، لا مباشرة ولا من خلال فرع كورال لبنان.
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إنّ شركة كورال أويل كومباني ليميتد، المملوكة من السّادة أوسكار، وأنطونيو، وإدكار يمّين، تختصّ حصرًا باستيراد المحروقات من بنزين، وديزل، وكاز الطيران، ولا تتعاطى إطلاقًا باستيراد الغاز اويل والفيول اويل. أمّا الشركة الّتي فازت بالمناقصة المذكورة، فهي شركة مؤسّسة في المنطقة الحرّة في دبي، وهي تُدعى تحديدا "كورال إينيرجي دي.أم.سي.سي" (Coral Energy DMCC)، وهي مملوكة من غير لبنانيين، ولا علاقة أو ارتباط لهذه الشّركة بمجموعة يمّين اللبنانيّة لا من قريب ولا من بعيد.
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