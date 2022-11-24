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لبنان

هذا السؤال هو الأكثر شيوعًا في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2022 | 03:45
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أينما توجّه اللبنانيون اليوم، وإينما حلّوا في الصالونات أو المقاهي أو المطاعم، وحتى في أوقات العمل، يطاردهم سؤال يتردّد كل أربع سنوات، وهو: مع أي فريق أنت، أو أي فريق تشجّع، ومن تتوقع أن يفوز بكأس العالم في كرة القدم لهذا العام؟ 

فإذا كنت تشجّع الفريق البرازيلي تأتيك ردّة فعل عنيفة من مشجعي الفريق الألماني. والعكس صحيح. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأرجنتين أو فرنسا أو بريطانيا أو البرتغال

إلاّ أن فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني إحتّل المرتبات الأولى للتعليقات، مع توافق جميع اللبنانيين تقريبًا على أن أداء المنتخبات العربية حتى الآن يبشرّ بنتائج قد تكون مشرّفة، مع ما تسجله مباريات قطر من مفاجآت لم تكن متوقعة، وآخرها فوز المنتخب الياباني على المنتخب الألماني.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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