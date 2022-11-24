الرئيس سليمان نعى روميو لحود: قامة جبيلية رفعت اسم لبنان عاليا

نعى الرئيس العماد ميشال سليمان "المبدع الراحل روميو لحود إبن بلدة عمشيت".

وقال في بيان: "خسر لبنان عَلَمًا من أعلام الفن والثقافة والإبداع، في زمن يحتاج فيه الوطن إلى ابتداعات وإبداعات لإخراجه من المحن المتتالية التي تصيب انعكاساتها الشعب بأكمله وتضع أهل الفن كسائر اللبنانيين في حيرة من أمرهم، هل هكذا يكون لبنان الذي دافعنا عنه وعن صيغته وهويته منذ ما قبل التاريخ، لبنان الذي سمّاه القديس يوحنا بولس الثاني وطن الرسالة؟".

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وختم: "الكبار لا يموتون لأن أعمالهم القيّمة تخلد ذكراهم، وأعمال روميو لحود تتحدث عنه إلى أبد الابدين، من بلاد جبيل إلى أصقاع الأرض".