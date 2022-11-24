Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان نعى روميو لحود: قامة جبيلية رفعت اسم لبنان عاليا

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1013757-638048796815312396.jpg
Doc-P-1013757-638048796815312396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى الرئيس العماد ميشال سليمان "المبدع الراحل روميو لحود إبن بلدة عمشيت".
 
وقال في بيان: "خسر لبنان عَلَمًا من أعلام الفن والثقافة والإبداع، في زمن يحتاج فيه الوطن إلى ابتداعات وإبداعات لإخراجه من المحن المتتالية التي تصيب انعكاساتها الشعب بأكمله وتضع أهل الفن كسائر اللبنانيين في حيرة من أمرهم، هل هكذا يكون لبنان الذي دافعنا عنه وعن صيغته وهويته منذ ما قبل التاريخ، لبنان الذي سمّاه القديس يوحنا بولس الثاني وطن الرسالة؟".
Advertisement

وختم: "الكبار لا يموتون لأن أعمالهم القيّمة تخلد ذكراهم، وأعمال روميو لحود تتحدث عنه إلى أبد الابدين، من بلاد جبيل إلى أصقاع الأرض".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2022-11-24
06:00 | 2022-11-24
07:08 | 2022-11-24
07:01 | 2022-11-24
06:52 | 2022-11-24
06:45 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website