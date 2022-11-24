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لبنان

جلسة سابعة لانتخاب رئيس للجمهورية تلقى مصير سابقاتها.. وترحيل الى الأول من كانون الأول

Lebanon 24
24-11-2022 | 04:04
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رفع رئيس مجلس النواب جلسة مجلس النواب اليوم، بعد ما فشل المجلس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتيجة فرط النصاب. وقد تم تحديد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في الأول من كانون الأول.

وفي الدورة الأولى توزعت أصوات النواب على الشكل التالي: ميشال معوّض: 42 صوتاً، عصام خليفة: 6 أصوات، زياد بارود: صوتان، أوراق بيضاء: 50 ورقة، أوراق ملغاة:   9 أوراق، أسماء أخرى:  ورقة.
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وفي مستهل الجلسة طالب النائب سجيع عطية بتأليف لجنة نيابية مختلطة حوارية تضع خارطة طريق لكسر الجمود القاتل بحق البلد لان لا يمكن لهذا الستاتيكو الاستمرار.
النائب أديب عبدالمسيح، كشف من جهته عن تهديد سمعه من عدد من المودعين قبيل دخوله جلسة مجلس النواب السابعة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال عبدالمسيح في مستهلّ الجلسة: "بينما كنت في طريقي إلى هنا، أوقفتني مجموعة من المودعين، وقالوا لي إنّه إذا لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية وأعيدت لنا أموالنا فسيكون هناك دم في البلد"، مضيفاً: "أنا اعتبر هذا تهديداً للسلم الأهلي".
 
 
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