18
o
بيروت
23
o
طرابلس
2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة سابعة لانتخاب رئيس للجمهورية تلقى مصير سابقاتها.. وترحيل الى الأول من كانون الأول
Lebanon 24
24-11-2022
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفع رئيس مجلس النواب جلسة مجلس النواب اليوم، بعد ما فشل المجلس في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نتيجة فرط النصاب. وقد تم تحديد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل في الأول من كانون الأول.
وفي الدورة الأولى توزعت أصوات النواب على الشكل التالي: ميشال معوّض: 42 صوتاً، عصام خليفة: 6 أصوات، زياد بارود: صوتان، أوراق بيضاء: 50 ورقة، أوراق ملغاة: 9 أوراق، أسماء أخرى: ورقة.
Advertisement
وفي مستهل الجلسة طالب النائب سجيع عطية بتأليف لجنة نيابية مختلطة حوارية تضع خارطة طريق لكسر الجمود القاتل بحق البلد لان لا يمكن لهذا الستاتيكو الاستمرار.
النائب أديب عبدالمسيح، كشف من جهته عن تهديد سمعه من عدد من المودعين قبيل دخوله جلسة مجلس النواب السابعة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال عبدالمسيح في مستهلّ الجلسة: "بينما كنت في طريقي إلى هنا، أوقفتني مجموعة من المودعين، وقالوا لي إنّه إذا لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية وأعيدت لنا أموالنا فسيكون هناك دم في البلد"، مضيفاً: "أنا اعتبر هذا تهديداً للسلم الأهلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
22:05 | 2022-11-23
23/11/2022 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!
Lebanon 24
بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!
12:35 | 2022-11-23
23/11/2022 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
06:00 | 2022-11-24
24/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-11-24
"زكزكات" رئاسية بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر": Package deal أو لا رئاسة؟
07:30 | 2022-11-24
سوق "الداية" ينتعش داخل خيم النازحين في لبنان.. الحل الأوفر للإجهاض
10:15 | 2022-11-24
بدران: هذه أهمية الاعلام في تحقيق تحولات مجتمعية داخل الاوطان
10:11 | 2022-11-24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... وفاة إبن الـ15 عاماً بعد طعنه عدّة مرّات!
10:05 | 2022-11-24
حميه: مجلس وزراء النقل العرب تبنى توصيتنا للتكامل والتنافس الإيجابي بين المرافئ العربية
09:55 | 2022-11-24
العماد عون استقبل السفير الالماني مقدما هبة مالية لصالح المؤسسة العسكرية
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 17:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 17:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 17:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact