Advertisement

لبنان

محفوض زار وزير العمل: لتصحيح الخلل في الموازنة

Lebanon 24
24-11-2022 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1013815-638048861882185079.jpg
Doc-P-1013815-638048861882185079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زار وفد من نقابة المعلمين برئاسة نعمه محفوض وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وبحث معه شؤونا نقابية وتربوية.

وأثار الوفد مع الوزير  وفق بيان عن الوفد، "قضية استبعاد النقابة من المشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر بخلاف ما كان يحصل سابقا"، فوعد الوزير "معالجة هذه المسألة، على أن تشارك من جديد إلى جانب القطاع الرسمي".

كذلك، تطرق الوفد إلى اجتماعات الوزارة مع صندوق النقد الدولي للبحث في إنشاء مشروع تقاعدي للموظفين، فشرح محفوض للوزير ظروف الاساتذة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب زهيدة تراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة شهريا، وهي رواتب لا تكفي في هذه الاوضاع الصعبة. كما شرح له ظروف صندوق تقاعد معلمي القطاع الخاص، وهو الصندوق الأول من نوعه في لبنان، والذي تعمل النقابة على إعداد مشروع قانون عبر الوزير السابق زياد بارود من أجل تعزيز مصادر تمويله وإسهام الدولة في ذلك، فوعد بيرم  "دعم هذا الأمر فور إعداد المشروع".

 ثم تناول محفوض قضية وحدة التشريع، مطالبا ب"تصحيح الخلل في الموازنة عبر تمكين معلمي القطاع الخاص من الاستفادة من الزيادة على الرواتب أسوة بمعلمي القطاع العام، وبتحويل النقابة من syndicate إلى ordre كي تستطيع تحديد معايير قطاع التعليم الخاص وشروط ممارسة المهنة وتنظيمها كما يحصل في باقي النقابات الفاعلة"،  وأعلن أن "النقابة بانتظار موعدين من كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي للبحث في شؤون طارئة".

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
10:15 | 2022-11-24
10:11 | 2022-11-24
10:05 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website