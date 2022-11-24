محفوض زار وزير العمل: لتصحيح الخلل في الموازنة

زار وفد من نقابة المعلمين برئاسة نعمه محفوض وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وبحث معه شؤونا نقابية وتربوية.

وأثار الوفد مع الوزير وفق بيان عن الوفد، "قضية استبعاد النقابة من المشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر بخلاف ما كان يحصل سابقا"، فوعد الوزير "معالجة هذه المسألة، على أن تشارك من جديد إلى جانب القطاع الرسمي".

كذلك، تطرق الوفد إلى اجتماعات الوزارة مع صندوق النقد الدولي للبحث في إنشاء مشروع تقاعدي للموظفين، فشرح محفوض للوزير ظروف الاساتذة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب زهيدة تراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة شهريا، وهي رواتب لا تكفي في هذه الاوضاع الصعبة. كما شرح له ظروف صندوق تقاعد معلمي القطاع الخاص، وهو الصندوق الأول من نوعه في لبنان، والذي تعمل النقابة على إعداد مشروع قانون عبر الوزير السابق زياد بارود من أجل تعزيز مصادر تمويله وإسهام الدولة في ذلك، فوعد بيرم "دعم هذا الأمر فور إعداد المشروع".

ثم تناول محفوض قضية وحدة التشريع، مطالبا ب"تصحيح الخلل في الموازنة عبر تمكين معلمي القطاع الخاص من الاستفادة من الزيادة على الرواتب أسوة بمعلمي القطاع العام، وبتحويل النقابة من syndicate إلى ordre كي تستطيع تحديد معايير قطاع التعليم الخاص وشروط ممارسة المهنة وتنظيمها كما يحصل في باقي النقابات الفاعلة"، وأعلن أن "النقابة بانتظار موعدين من كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي للبحث في شؤون طارئة".