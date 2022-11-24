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لبنان

ماذا سيحصل قرب مبنى شركة "طيران الشرق الأوسط" خلال اليومين المقبلين؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:12
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخي ٢٥ و٢٦/ ١١/ ٢٠٢٢ بين الساعة ٩.٣٠  والساعة ١١.٣٠، ستقوم وحدات من الجيش، بمشاركة الأجهزة الأمنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي وشركة طيران الشرق الأوسط والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، بإجراء تمارين تدريبية في مجال الإخلاء الصحي لحالات الطوارىء أثناء العمليات التكتيّة، قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA).
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