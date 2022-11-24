ماذا حصل مع الرئيس سلام على "تويتر"؟

اعلن المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام في بيان، ان "حساب الرئيس تمام سلام على "تويتر" اصبح على الشكل التالي tammamsalaam@ وان الحساب القديم قد تمت قرصنته وقد اعلمنا تويتر بالموضوع. فيرجى اعتماد الحساب الجديد".

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