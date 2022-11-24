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لبنان

ماذا حصل مع الرئيس سلام على "تويتر"؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:35
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اعلن المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام في بيان، ان "حساب الرئيس تمام سلام على "تويتر" اصبح على الشكل التالي tammamsalaam@ وان الحساب القديم قد تمت قرصنته وقد اعلمنا تويتر بالموضوع. فيرجى اعتماد الحساب الجديد".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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