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لبنان

الخوري أمام دفعة من القضاة المتخرجين: رسالتكم هي الارتقاء بصرح العدالة وإعادة الحياة الى قصور العدل

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:40
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شار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري الى أن "القضاء يواجه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان تحديات جسيمة، وعلى عاتقه تُلقى مسؤولية الرسالة التي يحملها القضاة والذين يحكمون بإسم الشعب ليبقى القضاة أداة عدل بين الناس."
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كلام الوزير الخوري جاء خلال لقائه دفعة من القضاة الذين أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية وأقسموا اليمين القانونية، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري ورئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب.
وأكد الوزير الخوري أمام القضاة المتخرجين" دورهم ورسالتهم بالارتقاء بصرح العدالة والمساهمة في إعادة الحياة الى صور العدل، والتقيد بالآداب والسلوكيات القضائية".
تجدر الإشارة الى أن القضاة المتخرجين والبالغ عددهم ٣٤ قاضياً  ينتسبون الى قسم القضاء العدلي، وقد أُلحقوا بوزارة العدل تمهيداً لالتحاقهم بالمحاكم.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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