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لبنان

شيخ العقل استقبل مطران كندا للموارنة والامين العام للمدارس الكاثوليكية

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:43
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة اليوم مطران كندا للموارنة مروان ثابت والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، وتناول البحث قضايا الاغتراب وقضايا وطنية وتربوية.
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كما واستقبل الشيخ ابي المنى الشيخ صالح حامد رئيس جمعية "الفكر والحياة"، عضو "المركز الحبري المريمي لحوار الأديان" لدى دولة الفاتيكان. 
 
ومن زواره ايضا الدكتور صالح زهر الدين ورجل الاعمال حسين القضماني.
المصدر: الوكالة الوطنية
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