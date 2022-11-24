بو عاصي: تطيير النصاب اغتيال ممنهج لمساحة الحرية

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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "ما يحصل في مجلس النواب خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية أخطر بكثير من الظاهر، فهو اغتيال ممنهج لمساحة الحرية التي صنعت لبنان ولثقافة الديموقراطية العميقة التي ميزته".وأوضح بو عاصي، في مقابلة عبرmtv، أن "هذا الاغتيال يتم على يد الثلاثي حزب الله وحركة أمل وحليفهما التيار الوطني الحر"، مشددا على أن "هذا الكلام هو توصيف للواقع وليس اتهاما"، وقال: "رشحنا مع حلفائنا النائب ميشال معوض. ونحن نحضر الجلسات ونصوت له ونقوم بتجميع القوى لمصلحته، فيما هم يعطلون الممارسة الديموقراطية عبر تطيير النصاب".وقال: "أصبح ترشيح أحد لا ينتمي اليهم جريمة من منظورهم. ثمة بدعة لم يشهدها تاريخ العمل السياسي، وهي قول الفريق الآخر لنا: "طالما ترشحون أحدا في وجهنا فأنتم تتحدوننا. لذا، سنعطل اللعبة الديموقراطية، ونحن ممر إلزامي لانتخاب رئيس"، وأكد أن "هذا المنطق يشكل إطاحة مطلقة بمبادئ الديموقراطية، فتأمين النصاب واجب أخلاقي وسياسي. ماذا يبقى من لبنان إذا انتفت مساحة الحرية وأصول اللعبة الديومقراطية؟".وعن مدى إمكانية التوافق بين النائب جبران باسيل و"القوات" لقطع الطريق على وصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، أجاب: "أستبعد جدا الاتفاق مع باسيل، رغم أنه يجب عدم الجزم، إذ بالسياسة كل الأمور مفتوحة، لكن التجربة السابقة معه كانت كارثية من اتفاق معراب الى اليوم، ولا ميل لدينا لإعادة إنتاجها. أما المصالحة مع تيار المردة فنصونها برموش عيوننا، لكن لا اتفاق مع فرنجية فمسارنا السياسي معاكس لمساره وخطه".وعن طبيعة النظرة الفرنسية والسعودية للاستحقاق الرئاسي، أوضح بو عاصي أن "الموقف الفرنسي يتميز عن الموقف السعودي، فالفرنسي يقول "لا مرشح ولا فيتو"، بينما السعودي يقول "لا مرشح لكن مع فيتو على مرشح من 8 آذار، إلا انه إن وصل مرشح من هذا الفريق، فبالتأكيد لن تجابهه السعودية عبر إرسال الاساطيل، ولكن التواصل مع لبنان سيبقى مقطوعاً والدعم بطبيعة الحال".