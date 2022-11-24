Advertisement

لبنان

أزمة الطوابع إلى حلّ قبل نهاية السنة؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 22:50
A-
A+
Doc-P-1014058-638049533667788068.jpg
Doc-P-1014058-638049533667788068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الاخبار": بدءاً من الأسبوع المقبل، يُفترض أن تجد أزمة فقدان الطوابع طريقها إلى الحل. إذ اعتباراً من أواخر الشهر الجاري وحتى نهاية العام، ستطرح وزارة المالية تباعاً 33 مليون طابعٍ أميري للمعاملات الرسمية. لكن هذه الخطوة، إذا لم تترافق مع إجراءاتٍ صارمة لضبط احتكار الطوابع وبيعها في السوق السوداء المتنامية، لن تتخطى كونها انفراجاً مؤقتاً في سياق أزمةٍ تعيشها الإدارات العامة، كأحد أوجه الانهيار المالي والاقتصادي، وانعكاسه عجزاً لدى مؤسسات الدولة عن تأمين أبسط الخدمات.
Advertisement


وبناءً على اتفاق بين وزارة المالية ومطبعة الجيش اللبناني، تتسلّم خزينة المالية منتصف الأسبوع المقبل 10 ملايين طابع من فئة الألف ليرة. وبعدها بأيامٍ ستتسلم 5 ملايين طابع من فئة الـ 5 آلاف ليرة. وبالتوازي تحضّر وزارة المالية، وفق مدير الخزينة اسكندر حلاق، الإجراءات اللازمة لطبع 18 مليون طابع من فئة الـ 10 والـ 20 والـ 50 ألفاً تحتاج إلى خمسة أسابيع لإنجازها. ما يعني أن «المالية» ستطرح في غضون شهرٍ ونيّف نحو 33 مليون طابع. ومع مطلع العام من المقرّر، بحسب حلاق، أن تبدأ الوزارة إعداد مناقصة لاستدراج عروضٍ من شركات مهتمة بإنجاز الطوابع لمصلحة «المالية». ومع تلزيم إحداها يتوقف تلقائياً العمل مع مطبعة الجيش.
 
في الأساس، جرى التعاون مع الجيش وفق اتفاقٍ بالتراضي عام 2020. بهدف تسيير أمور الوزارة لجهة تأمين 100 مليون طابع تسدّ حاجة السوق لعامين، استناداً إلى دراسات بيّنت أن الحاجة السنوية تقدّر بـ 50 مليون طابع، وذلك على خلفية توقّف الشركة المتعاقدة مع الوزارة عن العمل بعدما باتت كلفة الطبع تفوق سعر الطابع، واقترحت تعديل الكلفة لتتماشى مع تراجع سعر الليرة. ومع عدم التوصل إلى اتفاق، ارتأى ديوان المحاسبة الذي أعاد النظر في الكلفة تلزيم الطبع لمطبعة الجيش نظراً إلى سعرها المتناسب وقدرات وزارة المالية.
 
في السوق، استغلّ تجار الأزمات التوقّف عن الطبع، فأدخلوا الطوابع عالم السوق السوداء. وأدى ذلك إلى انقطاعٍ للطوابع ما زال مستمراً بنسبٍ متفاوتة بين منطقة وأخرى، حتى وصل سعر الطابع في بعض المناطق إلى 100 ألف ليرة، «واجه» وزير الداخلية بسام مولوي الأزمة برفع أسعار الطوابع! وإن كان في ذلك حاجة لخزينة الدولة، وخطوة لا مفرّ منها مع تهاوي العملة الوطنية، إلا أنه ليس منطقياً أن تأتي الحلول دوماً على حساب جيوب الناس، بعيداً عن مكافحة الاحتكار وعرقلة معاملات المواطنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2022-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-11-25
03:00 | 2022-11-25
02:45 | 2022-11-25
02:30 | 2022-11-25
02:25 | 2022-11-25
02:15 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website