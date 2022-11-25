لقاءات وزارية لميقاتي اليوم.. واجتماعٌ مع مسؤول أممي بشأن اللاجئين

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى في مكتبه في السراي الحكومي اليوم ، في حضور رئيسة الكونسرفتوار الوطني هبة القواس والفنانين الذين احيوا الحفل الفني الذي اقيم في قصر الاونيسكو لمناسبة ذكرى الاستقلال.

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وبعد اللقاء، قال مرتضى: "قدمنا الشكر لدولة الرئيس على كل الدعم المتمثل بعدة امور اهمها حضوره معنا في الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الكونسرفتوار الوطني وكل شخص من الفنانيين وقد لمس الجميع لما لهذه الدعوة من مردود وطني ونفسي على الشعب اللبناني باسره، وكانت مناسبة قدمنا للفنانين دروع تقدير على مساهمتهم في نجاح الحفل من دولة الرئيس ووزير الثقافة . نحن نتصرف على اساس ان لبنان يواجه عدة جبهات ومنها جبهة ثقافية،ونحن على استعداد للقيام بكل ما يقتضي القيام به لاعادة بث الحياة الثقافية كما يجب الى الشعب اللبناني واعطاء صورة ثقافية بهية عن لبنان للعالم اجمع".



والتقى الرئيس ميقاتي وزير البيئة ناصر ياسين، ثم وزير الاتصالات جوني القرم وعرض مع كل منهما اوضاع وزارته.

كذلك استقبل مفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارني وعرض معه اوضاع اللاجئين الفلسطنين.

كما التقى رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت وعرض معه اوضاع الشركة.

وخلال اللقاء، اثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي تبذلها شركة طيران الشرق الاوسط رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وقال ان "الميدل ايست" تقوم بدور اساسي في هذه الاوقات وتساهم في ربط لبنان المقيم بدول الانتشار، وهو جهد مشكور ومقدّر.

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع المرتضى والقواس:

اللقاء مع وزير البيئة:

اللقاء مع القرم:

اللقاء مع لازارني

اللقاء مع الحوت