مخابرات الجيش أوقفت "الزعيم" صباح اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من مخابرات الجيش داهمت صباح اليوم منزل ح. م المعروف بـ"الزعيم"، في بلدة حورتعلا، وقامت بتوقيفه.

والجدير بالذكر أنّ ح.م مطلوب بعدّة مذكرات بجرائم مخدرات.