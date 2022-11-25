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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت "الزعيم" صباح اليوم

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من مخابرات الجيش داهمت صباح اليوم منزل ح. م المعروف بـ"الزعيم"، في بلدة حورتعلا، وقامت بتوقيفه.
 
والجدير بالذكر أنّ ح.م مطلوب بعدّة مذكرات بجرائم مخدرات.
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الجيش

حورتعلا

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