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لبنان
قرار مهمّ من وزير العمل يخصّ الضمان"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-11-2022
|
05:54
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل اليوم البيان التالي:
"وقع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم مشروع قرار بإعطاء مساهمة مالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة ألف ومئتين وتسعة وأربعين مليارا لتغطية صندوق المرض والأمومة، عجز الضمان الاختياري، وتسديد جزء من القسط المتوجب المذكور في قانون موازنة ٢٠١٩".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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