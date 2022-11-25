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لبنان

الامطار الغزيرة حولت طرق الزهراني الى برك!

Lebanon 24
25-11-2022 | 07:46
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 حولت العاصفة والامطار الغزيرة طرقات منطقة الزهراني الى برك غمرت السيارات، وبخاصة تحت جسر الزهراني وعلى الطريق الرديف في الغازية.

كما ادت العاصفة الى اضرار جسيمة في بساتين الموز والحمضيات وانهيار حائط دعم على سيارة في عدلون.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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عدلون

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