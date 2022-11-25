تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:الساعة ١٨،٤٠ من تاريخ ٢١-١١- ٢٠٢٢، اشتبهت احدى دوريات مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة بأحد الأشخاص على متن دراجة آلية في محلة قصقص بالقرب من جامع الخاشقجي، فعملت على ملاحقته وتمكّنت من توقيفه وهو المدعو:م. ز. (من مواليد عام 2001، لبناني)بتفتيشه، عثر معه على حقيبة يد نسائية بداخلها هوية، ورخصة سوق، ورخصة سير، ومبلغ من المال.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أن الحقيبة عائدة لسيدة كانت قد تقدّمت بشكوى ضد مجهول بالتاريخ ذاته لدى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت بجرم تعرّضها لعملية نشل في محلة بدارو حوالي الساعة ١٨:٣٠.أودع الموقوف والمضبوطات الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته وتطلب من الذين وقعوا ضحيته وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الشام الكائن في محلة طريق الشام، أو الاتصال على الرقم 611019-01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.