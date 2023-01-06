آخر المعلومات عن الوضح الصّحي لنجل جورج وسّوف.. ماذا كشف الإعلامي نيشان؟

كشف الزميل الإعلاميّ نيشان ديرهاروتيونيان تفاصيل جديدة عن الوضع الصحّي لوديع وسوف، نجل سلطان الطّرب الفنان جورج وسوف، وذلك إثر تعرّضه لوعكة صحيّة استدعت دخوله المستشفى.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، مساء اليوم الجمعة، أشار نيشان إلى أنّ "وسوف يمكث في العناية الفائقة"، موضحاً أن وضعه الصحي حرجٌ، وقال: "لقد تأمنت وحدات كافية من الدم من المتبرعين، والطواقم الطبية المعنية تواكب وضع وسوف بشكل مستمر".

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وكان الصحافي اللبناني عادل سميا كشف أنّ حالة وسوف غير مستقرة، مشيراً إلى أنّ "الأخير خضع لعملية جراحية في معدته أواخر الشهر السابق، وتعرض مساء أمس لمضاعفات قوية أجبرته دخول المستشفى".

ولفت سميا إلى أنّ وسوف أصيب بنزيفٍ تطلّب التبرع له بالدم بشكل فوري، وأضاف: "الكمية المطلوبة من الدم توفرت، والوضع ما زال خطراً، ونتمنى أن تحمل الساعات القليلة المقبلة أخباراً مُفرحة عن صحة وديع وسّوف".