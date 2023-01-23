الطقس باقٍ على استقراره... ماذا في التفاصيل؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الاتي:الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وبقاء درجات الحرارة الليلية متدنية في المناطق الداخلية، يتشكل ضباب محلي في المناطق الداخلية صباحا ومساء.الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرار وظهور الضباب على السفوح والمناطق الجبلية صباحا ومساء.الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وظهورالضباب على السفوح والمناطق الداخلية صباحا ومساء.