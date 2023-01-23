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لبنان

الطقس باقٍ على استقراره... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 04:08
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.
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معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11  الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وبقاء درجات الحرارة الليلية متدنية في المناطق الداخلية، يتشكل ضباب محلي في المناطق الداخلية صباحا ومساء.
الثلاثاء:  صاف الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرار وظهور الضباب على السفوح والمناطق الجبلية صباحا ومساء.
الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وظهورالضباب على السفوح والمناطق الداخلية صباحا ومساء.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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