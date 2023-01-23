ارتفاع أسعار الاستهلاك في كانون الأول 2022

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 6,73 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 4,80 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,15 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6,69 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,31 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,65 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 6,04 %وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2022 سجل ارتفاعا وقدره 121,99 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2021.