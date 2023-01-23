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لبنان

ارتفاع أسعار الاستهلاك في كانون الأول 2022

Lebanon 24
23-01-2023 | 06:49
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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2022،  سجل ارتفاعا وقدره 6,73 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
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- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره  4,80  %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره   7,15   %
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره  6,69    %
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره  7,31    %
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  6,65   %
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  6,04 %
 
وذكرت  ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2022 سجل ارتفاعا وقدره 121,99 %  بالنسبة  لشهر كانون الاول 2021. 
 
ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb. (الوكالة الوطنية)
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