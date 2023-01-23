اتفاقية تعاون بين مستشفى طرابلس وجامعة بيروت العربية

برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها الدكتور عمرو جلال العدوي ومستشفى طرابلس الحكومي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور فواز عمر حلاب، بحيث يتم تبادل الخبرات والإستشارات على الصعد الطبية والأكاديمية والفنية والتقنية والإدارية، من خلال التدريب وتطوير الدراسات والأبحاث العملية.

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واوضح الأبيض أن "الإتفاقية تحقق الهدف الإستراتيجي لوزارة الصحة العامة في دعم المستشفيات الحكومية والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم فيها، بعدما أثبتت هذه المستشفيات في خلال الأزمات التي تعصف بالبلد أنها تقف إلى جانب المرضى الذين يحتاجون للمساعدة، سواء كانوا من اللبنانيين أم المقيمين".

وأشار إلى أن "نجاح تجربة التعاون بين مستشفى الحريري وجامعة بيروت العربية، شجع على تكرارها في طرابلس بعدما أظهر طلاب الجامعة مستوى عاليًا من الحرفية والعلم والأخلاق، علمًا بأن للجامعة مجمّعا في مدينة طرابلس حيث يشكل التعاون مع المستشفى الحكومي مكسبًا مشتركًا".

وشدد الأبيض على "ضرورة أن تكون الإتفاقية انطلاقة لمرحلة تنفيذية تشتمل على البحث العلمي والأكاديمي الذي يغني الكوادر الطبية الموجودة في لبنان، خصوصًا أن المشاركة في الأبحاث تشكل فرصة لتقدمهم إلى رتب أكاديمية رفيعة".

وختم منوهًا بالدور الذي تقوم به جامعة بيروت العربية "والذي لا يقتصر على كونها صرحًا أكاديميًا يعلّم مختلف الإختصاصات، بل هي تسهم في تقديم المساعدة للمجتمع من خلال خدمات الرعاية الصحية على أكثر من مستوى"، مؤكدًا أن" الجهود المشتركة بين الوزارة والجامعة ستستمر لما فيه خير المجتمع اللبناني".







من جهته، اشار الدكتور حلاب الى أنه "بموجب الإتفاقية سيغدو مستشفى طرابلس الحكومي مركزًا طبيًا جامعيًا يوفر برامج تدريب لطلاب كلية الطب، كما سيتعرف أطباء المستشفى إلى الخبرات الأكاديمية في الجامعة".







وأكد الدكتور العدوي أن "الإتفاقية ستأتي بالفائدة للطرفين، فهي تؤمن تدريب الطلاب في المستشفى من جهة كما تنقل من جهة ثانية إمكانات الجامعة الأكاديمية للمستشفى عبر البحث العلمي من خلال دراسة حالات محددة".

وأعلن رئيس جامعة بيروت العربية عن إقامة دورات للأطباء في هذا السياق ،مشددًا على" أهمية ذلك لأن البحث العلمي يخدم تطور الرعاية الصحية".

وأكد أن "الإتفاقية تشمل كل القطاع الطبي بما في ذلك الجسم التمريضي الذي يحتاج إلى دفع كبير في ظل ما يعانيه من نقص في لبنان والعالم العربي".

وختم مشددًا على "ضرورة البدء بتنفيذ الإتفاقية من خلال تشكيل لجنة من الجامعة والمستشفى تهتم بتحديد الحاجات والبدء فورًا بالعمل". (الوكالة الوطنية)