باسيل التقى وفد "حزب الله" في ميرنا الشالوحي (صور)

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وفد "حزب الله" الذي ضمّ المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، في مقرّ "التيار" في ميرنا الشالوحي.

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