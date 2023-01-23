توقيف مطلوبين في ببنين بجرم تهريب أشخاص بمراكب غير شرعية

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بنتيجة عمليّة رصد ومُتابعة، تمكنت القوة الضاربة من مداهمة منزل أحد المطلوبين في بلدة ببنين - عكّار، وأوقفت عدداً من المطلوبين بجرم تهريب أشخاص عبرَ مراكب غير شرعيّة.وقد اُحيل الموقوفون على القضاء المُختص لإجراء المُقتضى القانوني بحقهم.