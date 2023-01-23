وزير الزراعة يُطلق عملية تطوير وإعادة تشغيل مختبرات كفرشيما

وقعت وزارة الزراعة ومؤسسة رينه معوض مذكرة التفاهم لتجهيز مختبر وزارة الزراعة في كفرشيما، في حضور رئيس لجنة الزراعة النائب الدكتور أيوب حميد، رئيس مؤسسة رنيه معوض النائب ميشال معوض، سفير مملكة هولندا هانز بيتر، وذلك بعد قبول هبة لتطوير وإعادة تشغيل المختبرات لفحص ترسبات المبيدات في الإنتاج الزراعي، في إطار مشروع "تعزيز صادرات الفاكهة والخضار اللبنانية الى الأسواق الأوروبية والإقليمية" الممول من مملكة هولندا.

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ويهدف تجهيز المختبر إلى تأهيله لفحص ترسبات المبيدات في الإنتاج الزراعي، من أجل توفير الكلفة على المصدرين والمزارعين اللبنانيين. فمن خلال الفحوصات، يضمن المصدرون والمزارعون أن المنتج اللبناني المصدر خال من ترسبات المبيدات وصالح للتصدير وفق المعايير العالمية إلى الأسواق الخارجية.



وشملت الهبة التي قدمتها المؤسسة لصالح المديرية العامة للزراعة، وبلغت قيمتها 500 ألف دولار تأمين المواد الضرورية والتجهيزات والمعدات المختلفة لإجراء وتوسيع بينة تحاليل ترسبات المبيدات، إلى جانب نظام طاقة متجددة بهدف تأمين مصدر مستمر للطاقة من أجل تشغيل معدات المختبر 24/7.



وتقدم مؤسسة رينه معوض الدعم التقني لتدريب الفريق المسؤول عن تنفيذ متطلبات ISO 17025:2017 والاستحصال على الاعتماد. وشملت الهبة التي قدمتها المؤسسة لصالح المديرية العامة للزراعة، وبلغت قيمتها 500 ألف دولار تأمين المواد الضرورية والتجهيزات والمعدات المختلفة لإجراء وتوسيع بينة تحاليل ترسبات المبيدات، إلى جانب نظام طاقة متجددة بهدف تأمين مصدر مستمر للطاقة من أجل تشغيل معدات المختبر 24/7.وتقدم مؤسسة رينه معوض الدعم التقني لتدريب الفريق المسؤول عن تنفيذ متطلبات ISO 17025:2017 والاستحصال على الاعتماد.



وتوجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، بالشكر من الحكومة الهولندية ممثلة بالسفير، و مؤسسة "رنيه معوض" على الدعم الذي تقدمه للوزارة.



وأشار الى أن "مختبرات كفرشيما تقدم جميع الفحوصات المخبرية المطلوبة من أجل التأكد من جودة المنتج اللبناني و مطابقة مواصفاته مع المعايير المطلوبة في الشروط العامة لسلامة الغذاء بالإضافة إلى الشروط المطلوبة من جميع الدول التي يتم تصدير المنتجات اللبنانية اليها".



ولفت الى الحاج حسن أن "الهبة تأتي اليوم في الوقت الذي تعتبر فيه الوزارة متعثرة، وهي في أمس الحاجة الى إعادة الحياة الى مختبرات كفرشيما لأنها أصبحت بحاجة إلى تحديث وتطوير وإعادة تشغيل وفقا لما تتطلبه الأسواق العالمية".



وتمنى الحاج حسن ان "يتم تطوير علاقة الشراكة مع مؤسسة رنيه معوض لما فيه خير لمصلحة الوطن و المواطن". وتمنى الحاج حسن ان "يتم تطوير علاقة الشراكة مع مؤسسة رنيه معوض لما فيه خير لمصلحة الوطن و المواطن".



كما وأعلن انه في "صدد تقديم مشروع قانون للمجلس النيابي من اجل تشريع استيفاء رسوم جراء استخدام خدمات مختبرات كفرشيما".



وختم: "ان وزارة الزراعة لا تستطيع الإستمرار من دون مردود ، لذلك نحن في حاجة الى تشريعات تتيح للوزارة تحصيل رسوم حول بعض الخدمات التي تقدمها من اجل الاستمرار في تشغيل هذا المرفق العام".



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض النائب ميشال معوض، أنّ "تأهيل المختبر، يأتي ضمن مشروع كامل ممول من مملكة هولندا ويطال أكثر من 4000 مزارع"، مشيرا الى أنه "يعمل المشروع على السلسلة المتكاملة التي تقوم على ربط السوق بالمزارع والتواصل مع المستوردين في الخارج، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام والخاص وتدريب المزارعين والمصدرين وتعزيز قدراتهم".



وأضاف: "أثبتنا أن كل ما قيل أن لبنان ليس منتجا هو غير صحيح. إن اللبناني أثبت فعلا أنه يستطيع أن ينتج إذا أمنا له الظروف، وهذا ما تفعله مؤسسة رينه معوض ضمن استراتيجيتها".



وقال معوض: "مع وزارة الزراعة نستطيع أن نحدث الفرق، حتى يبقى اللبناني بأرضه".

من جهته، قال سفير مملكة هولندا هانز بيتر فان دير وود إن "لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى إعادة بناء الحيز الاقتصادي والنقدي والمالي من أجل دعم القطاعات الإنتاجية وإعادة لبنان إلى مسار الانتعاش الاقتصادي".



وأضاف: "من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة وشريكنا الطويل الأمد، مؤسسة رينه معوض، نأمل في تعزيز مكافحة ترسبات المبيدات في لبنان، مما يسمح بالمزيد من الرقابة ويؤدي إلى زيادة إمكانية تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق الأوروبية والإقليمية".



ورأى فان دير وود أنه "بموجب هذا المشروع الذي تنفذه مؤسسة رينه معوض على الرغم من التحديات في لبنان، يمكن للبنان ومملكة هولندا معا الاستمرار في دعم القطاع الزراعي اللبناني".(الوكالة الوطنية)