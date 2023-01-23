دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 51900 و52100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 52400 و52700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.