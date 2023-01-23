الجميّل: زمن الافلات من العقاب يجب أن يتوقف

قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل تعليقًا على استئناف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في قضية انفجار المرفأ إن "هناك محاولات منذ لحظة الانفجار بدفن هذا الملف عبر محاولة تدمير كل ما تبقى من آثار الانفجار وتعطيل المسار القضائي عبر طلبات الرد وعبر الضغط على القضاة بشكل مباشر".

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وفي حديث لقناة "الحدث"، ذكّر الجميّل بأن "وفيق صفا المسؤول في حزب الله توجه الى قصر العدل وهدد القضاة وهذا موثّق ومعلوم من الجميع كما أن هناك محاولات لمنع أي تحقيق دولي لأن هناك مسؤوليات ستقع على من كان يستلم البلاد أي حزب الله وحلفاؤه".

وتابع قائلاً: "على الجميع ان يتجاوب مع التحقيق ومن لا تقع عليه مسؤولية يجب ألّا يخاف من الذهاب الى القضاء والادلاء بما لديه"، مشيراً إلى أن "زمن الافلات من العقاب يجب أن يتوقف لأن الانفجار تاريخي ويجب أن يكون الحد الفاصل بين الافلات والعدالة".