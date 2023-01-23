بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه

بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، تقريراً تحت عنوان: "الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد"، وجاء فيه:

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"السفينتان المحملتان بالغاز أويل لم تفرغا بعد حمولتيهما في خزانات معملي دير عمار والزهراني، فالإشكالات المالية لم تنته بعد رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار، ولكن رسالة الضمانات لم تأت بعد من مصرف لبنان لصالح شركة "Vitol" كي تباشر بإفراغ حمولة السفينتين.



وكشفت مصادر في وزارة الطاقة أنّ الوزير وليد فيّاض اتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسؤاله عن هذه الرسالة، فأتاه الرّد بأن وزارة المال لم تُنجز بعد ما يتوجّب عليها، وبالتالي يبقى مصرف لبنان بحال الإنتظار".

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