Advertisement

لبنان

بالفيديو: إتصالٌ بين حاكم مصرف لبنان وأحد الوزراء.. إليكم ما قيل فيه

Lebanon 24
23-01-2023 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1031559-638101097110830167.jpg
Doc-P-1031559-638101097110830167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، تقريراً تحت عنوان: "الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد"، وجاء فيه: 
 
Advertisement
"السفينتان المحملتان بالغاز أويل لم تفرغا بعد حمولتيهما في خزانات معملي دير عمار والزهراني، فالإشكالات المالية لم تنته بعد رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار، ولكن رسالة الضمانات لم تأت بعد من مصرف لبنان لصالح شركة "Vitol" كي تباشر بإفراغ حمولة السفينتين.
 
وكشفت مصادر في وزارة الطاقة أنّ الوزير وليد فيّاض اتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسؤاله عن هذه الرسالة، فأتاه الرّد بأن وزارة المال لم تُنجز بعد ما يتوجّب عليها، وبالتالي يبقى مصرف لبنان بحال الإنتظار".
 
للإطلاع على المزيد من التفاصيل.. شاهدوا الفيديو المرفق:
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:30 | 2023-01-23
19:00 | 2023-01-23
18:30 | 2023-01-23
17:00 | 2023-01-23
16:45 | 2023-01-23
16:26 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website