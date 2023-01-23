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لبنان

إلى متى يستمر النواب في اعتصامهم داخل المجلس؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 15:50
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في خامس أيام الإعتصام النيابي في قاعة الهيئة العامة في البرلمان، سؤال واحد يجول في خاطر الجميع: إلى متى يستمر النواب في اعتصامهم؟


النائب نجاة صليبا عون، أشارت في حديث تلفزيوني الى أنها باقية في المجلس قدر ما تستطيع، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة تكمن في ان يتحاور النواب الـ128 لايجاد حلّ للشغور الرئاسي.
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واعتبرت في التقرير الذي بثّته قناة الـ"LBCI" في نشرتها المسائية، أن "ما يهمّ هو احترام المؤسسات وتفعيلها وهذا ما نطالب به".
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