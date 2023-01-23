درغام وعطية زارا بري والحلبي وعرضا شؤوناً تهم محافظة عكار

زار نائبا عكار أسعد درغام وسجيع عطية برفقة مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى الأوضاع العامة وظروف محافطة عكار والقوانين الواجب اقرارها التي تهم المحافظة.كذلك، زار درغام وعطية وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وتم البحث في شؤون عكارية وقضايا تربوية.