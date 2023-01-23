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Lebanon 24
23-01-2023 | 19:30
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ربط قضاة بين عودة المحقق العدلي الى التحقيق والاجتهادات التي أبلغته إياها البعثة الفرنسية التي زارت منزله للتباحث بتحقيق انفجار المرفأ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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