Advertisement

لبنان

ياسين لـ"الأنباء" الكويتية: لبنان بحاجة إلى خبراء بالضمير أكثر من حاجته إلى خبراء بالمال والاقتصاد

Lebanon 24
23-01-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1031582-638101188522015399.png
Doc-P-1031582-638101188522015399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "التغيير" النائب ياسين ياسين أن "ما يجري في مجلس النواب، ليس اعتصاما بالمعنى الأدبي للكلمة، بقدر ما هو اعتراض على مخالفة الدستور، وتحديدا على الفقرة الثانية من المادة 73 منه، التي نصت صراحة على ان مجلس النواب يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، وتحوله بالتالي الى هيئة ناخبة وبحالة انعقاد دائم حتى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية، داعيا بالتالي الشعب اللبناني الى مواكبة هذه الحركة الاعتراضية، عبر مظاهرات ضاغطة لا تنتهي إلا بفك الحصار عن الاستحقاق الرئاسي".
Advertisement
ولفت ياسين في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى أن "فريق التعطيل يعتبر لبنان بشعبه ومؤسساته وأجهزته، ملكية خاصة، ويتعاطى مع النص الدستوري والقوانين المرعية الاجراء، وفقا لما يخدم مشاريعه وتوجهاته وطموحاته السياسية"، مؤكدا بالتالي انه "وبغض النظر عن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي توجه فيه الى النائب ملحم خلف بأن «هذه الحركات ما بتمشي معي»، الا ان فريق التغيير مستمر باعتصامه داخل مجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية، فالعملية الاعتراضية انطلقت، ولا تراجع عنها لأن البديل هو انحلال الدولة وسقوط ما تبقى من الهيكل اللبناني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-01-24
02:45 | 2023-01-24
02:45 | 2023-01-24
02:38 | 2023-01-24
02:34 | 2023-01-24
02:30 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website