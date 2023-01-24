"حلقة جديدة من التدهور".. مسؤولٌ في قطاع الغذاء يدقّ ناقوس الخطر!

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أننا "نشهد حلقة جديدة من التدهور في لبنان"، محذراً من توجه الوضع أكثر فأكثر نحو الإنهيار، وقال: "تأثير

الإستيراد لا أهمية له لأنّ المشكلة الأساسيّة تكمن بالعنصر الثاني من الأمن الغذائي أي قدرة المواطن للوصول الى الغذاء".