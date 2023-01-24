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لبنان

"حلقة جديدة من التدهور".. مسؤولٌ في قطاع الغذاء يدقّ ناقوس الخطر!

Lebanon 24
24-01-2023 | 02:17
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أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أننا "نشهد حلقة جديدة من التدهور في لبنان"، محذراً من توجه الوضع أكثر فأكثر نحو الإنهيار، وقال: "تأثير الإستيراد لا أهمية له لأنّ المشكلة الأساسيّة تكمن بالعنصر الثاني من الأمن الغذائي أي قدرة المواطن للوصول الى الغذاء".
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وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى بحصلي أنه "لا حلّ إلا من خلال وضع لبنان على المسار الإصلاحي الجديد"، مؤكداً أن "الأولوية تكمنُ بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة". 
 
 
 
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