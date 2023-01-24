وصف القاضي البيطار بالمريض... نائب يخرج غاضباً من الجلسة وهذا ما قاله

أفادت "الجديد"، أنّ النائب غازي زعيتر خرج من جلسة لجنة الإدارة والعدل غاضبا خلال مناقشة قانون إستقلالية القضاء، وقال "ما بيعرفوا بقانون وبدهم يتفلسفوا".

وقال النائب غازي زعيتر لـ"اللجديد": "لا اريد التعليق على ما جرى في الداخل، وكأيّ نقاش والردّ في القضاء".

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وقال مصدر نيابي لـ"الجديد" إنّ "نقاشاً حاداً حصل خلال مناقشة اقتراح قانون استقلالية القضاء بسبب تهجم نواب "حركة أمل" على القاضي طارق البيطار، والنائب غازي زعيتر وصفه بالمريض".

توازيّاً، أفادت الـ"ال بي سي" أنّ "النقاش الحاد بدأ داخل جلسة لجنة الإدارة والعدل بعدما طلب النائب حسين الحاج حسن الكلام بالنظام وإنتقد تسريبات البيطار بالأمس لمحاضر التحقيقات وللأسماء واصفاً ما حدث بالخطر جداً".