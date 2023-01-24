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لبنان

مذكرتان جديدتان من "الضمان"... خبر يهمّ المتقاعدين!

Lebanon 24
24-01-2023 | 05:37
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "بتاريخ 2022/1/20، أصدر المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 31، وضع بموجبه موضع التنفيذ البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس، وذلك من أجل تفعيل المراقبة الداخلية على أعمال المفتشين الذين سبق لهم أن أنجزوا تقارير تفتيش على المؤسسات، وذلك بعد اختيار البعض منها "عشوائيا" لإجراء الرقابة المعاكسة للتأكد من صحة نتائجها، ومنع ارتكاب أي مظلومية في حق أي مؤسسة أو تغاض عن مخالفات ارتكبتها هذه الأخيرة. 
 
واستكمالا لهذا المسار الرقابي البالغ الأهمية، أصدر المدير العام قرارا حمل الرقم 42 بتاريخ 2023/1/24 قضى بموجبه وضع البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس للعام 2023 موضع التنفيذ وفقا للخطة المقترحة من قبل مدير التفتيش والمراقبة.
 
ويأتي هذا القرار، ضمن إطارالإجراءات التي يتخذها المدير العام للصندوق للحد من أعمال الغش التي قد تحصل أحيانا وتطبيقا لسياسة المساءلة الداخلية الرادعة والهادفة. 
 
أما على الصعيد الصحي والتزاما منه بما وعد، أصدر المدير العام مذكرتين حملتا الرقمين 705 و 706 بتاريخ 2022/1/23، قضى بموجبهما إعطاء الحق لمستخدمي الصندوق المتقاعدين قبل ال 2017 بتسديد 20 في المائة فقط (وفق التعرفات المقررة والمعدلة من قبل الصندوق) من ثمن الفاتورة الصحية المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي MRI  والتصوير الطبقي المحوري  Pet CT Scan  وCT Scan، وذلك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الصندوق، على غرار ما يستفيد منه سائر المضمونين المشمولين بالعناية الصحية.
 
وعليه، يؤكد الدكتور كركي، أن هذه المؤسسة ستبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية في حق العاملين فيها ومعها".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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