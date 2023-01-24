Advertisement

لبنان

بعد إرتفاع الدولار... هكذا أصبح سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1031787-638101724224629091.jpg
Doc-P-1031787-638101724224629091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز حجم صغير بـ13000 ليرة لبنانيّة، وسعر ربطة الخبز حجم وسط بـ22000 ليرة لبنانيّة، وسعر ربطة الخبز حجم كبير بـ26000 ليرة لبنانيّة.
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الراعي: سعر الدولار يرتفع ويستخفون بمطالب الودائع والشعب يتسول الخبز الدواء والكهرباء والمياه
lebanon 24
24/01/2023 17:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم سجّل عصر اليوم؟
lebanon 24
24/01/2023 17:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق دوار أبو علي في طرابلس إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
24/01/2023 17:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة
lebanon 24
24/01/2023 17:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الخبز

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2023-01-24
06:00 | 2023-01-24
03:46 | 2023-01-24
04:30 | 2023-01-24
04:00 | 2023-01-24
10:26 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website