حميه استقبل مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان.. هذا ما بحثاه

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوسيانو ترافقه مسؤولة الحماية في مكتب المنظمة ديما حداد.وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الوزارة من مساعدة المنظمة للقيام بأعمالها ضمن الاطر القانونية والسيادية للدولة اللبنانية.وشدد الوزير حميه امام الوفد على أن الوزارة" لن تدخر جهداً في المساهمة باي خطوة تعزز سيادة الدولة على مرافقها العامة".بدوره لوسيانو شدد على" اهمية التعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل كون هذا التعاون هو من اولوياتنا كمنظمة".