Advertisement

لبنان

حميه استقبل مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان.. هذا ما بحثاه

Lebanon 24
24-01-2023 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1031796-638101736913242368.jpg
Doc-P-1031796-638101736913242368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان  ماتيو لوسيانو ترافقه مسؤولة الحماية في مكتب المنظمة ديما حداد.
Advertisement

وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الوزارة من مساعدة المنظمة للقيام بأعمالها ضمن الاطر القانونية والسيادية للدولة اللبنانية.

وشدد الوزير حميه امام الوفد على أن الوزارة" لن تدخر جهداً في المساهمة باي خطوة تعزز سيادة الدولة على مرافقها العامة".

بدوره لوسيانو شدد على" اهمية التعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل كون هذا التعاون هو من اولوياتنا كمنظمة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2023-01-24
06:00 | 2023-01-24
03:46 | 2023-01-24
04:30 | 2023-01-24
04:00 | 2023-01-24
10:26 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website