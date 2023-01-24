أقدم برفقة آخرين على سلب صرّاف ومحاولة دهسه.. وهكذا كان مصيره

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 23 / 1 /2023 أوقفت دورية من مديرية المخابرات ليلاً في منطقة الحسبة- صيدا، المواطن (أ.ب.) لإقدامه في المنطقة عينها بتاريخ 2 /1 /2023.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين.

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