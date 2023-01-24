جديد المشهد السياسي.. هل التقى جنبلاط وباسيل مؤخراً؟

ذكرت قناة "الجديد" أنّ "لقاءً عُقد مساء أمس الإثنين بين رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

وبحسب "الجديد"، فإنّ مصادر "التيار" و "التقدمي" لم تنفِ الخبر لكنها في الوقت نفسه لم تؤكّده.

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وفي تصريحٍ له، قال النائب وائل أبو فاعور إنّ "الهدف الأساسي لجنبلاط هو الخروج من الأزمة"، مشيراً إلى أنّ "الأخير يسعى بكل قوته وعبر علاقاته واتصالاته لإيجاد مساحة مشتركة بين الأفرقاء وانتخاب رئيسٍ للجمهورية".

ولفت أبو فاعور إلى أنه حتى الآن، ليس هناك أي نقاشٍ جدي وفعلي بشأن الإنتخابات الرئاسية، موضحاً أن "المملكة العربية السعودية لديها سياساتها الأكبر والأوسع ولديها حساباتها على مستوى المنطقة ولا تحتاجُ إلى وساطات مع أحد".

وأكّد أبو فاعور أن السعودية مُستعدة للعمل مع حكمٍ في لبنان يتميز بالنزاهة والإستقلالية والاعتداء، وأضاف: "لبنان بحاجة إلى رئيسٍ للجمهورية يتمتع بهذه المواصفات، وأعتقد أنّ هذا الأمر سيفتح الباب للمصالحة مع المُجتمع العربي والدولي".