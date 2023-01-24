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لبنان

الجميّل يزور جنبلاط في كليمنصو

Lebanon 24
24-01-2023 | 13:21
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
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وكان جنبلاط استقبل وفداً من عائلة المرحوم المهندس معن عبد الحميد كرامي، بحضور النائب جنبلاط، لشكره على مواساة العائلة وتقديم واجب العزاء.
 
 
 
 
 
 
 
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