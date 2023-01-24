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لبنان

ماذا تبلغت قوى الأمن من القاضي عويدات؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 13:22
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أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أن "قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة". 
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