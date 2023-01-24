ماذا تبلغت قوى الأمن من القاضي عويدات؟

أفادت معلومات قناة الـ"أل بي سي" أن "قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة".

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