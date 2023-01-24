احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.. المهندسون المتقاعدون يعتصمون في نقابتهم

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نفذ "المهندسون المتقاعدون" اعتصاماً اليوم، داخل مبنى نقابة المهندسين في بيروت، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.وشارك في الاعتصام عدد من المهندسين المتقاعدين الذين اعربوا عن تضامنهم مع الاعتصام المفتوح، والاضراب عن الطعام الذي يقوم بتنفيذه منذ أيام المهندس علي برو.وأكد المشاركون في الاعتصام على ضرورة مُسارعة رئيس وأعضاء لجنة الصندوق التقاعدي بالتجاوب مع المطالب المحقة التي يطالب بها المهندسون المتقاعدون.