البنزين والدولار.. إليكم ما ينتظركم غداً

أعلنت محطات توزيع البنزين الإقفال غدًا بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الذي تجاوز بكثير السعر الذي تم على أساسه إصدار الجدول يوم الثلاثاء.







Advertisement هذا وستعاود محطات الوقود عملها عند صدور الجدول الجديد من وزارة الطاقة، على أن يأخذ بالإعتبار ما وصل إليه سعر الصرف في السوق السوداء.