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لبنان

البنزين والدولار.. إليكم ما ينتظركم غداً

Lebanon 24
24-01-2023 | 16:14
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أعلنت محطات توزيع البنزين الإقفال غدًا بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الذي تجاوز بكثير السعر الذي تم على أساسه إصدار الجدول يوم الثلاثاء.

 
 
هذا وستعاود محطات الوقود عملها عند صدور الجدول الجديد من وزارة الطاقة، على أن يأخذ بالإعتبار ما وصل إليه سعر الصرف في السوق السوداء.
 
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