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لبنان
نائب شمالي قد ينضمّ الى تكتّل قيد البحث
Lebanon 24
24-01-2023
|
17:38
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نائب شمالي تغييري يدرس جدياً الانضمام الى تكتل قيد البحث، في منطقته، بعدما ملَّ مما يصفه بالمواقف الخطابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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