بعد الطقس المشمس... منخفض جوي آتٍ السبت!

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر نتيجة منطقة من الضغط الجوي المرتفع ، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا يؤدي الى طقس متقلب خلال عطلة نهاية الاسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الشهرية.الخميس: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ورياح ناشطة اعتبارا من المساء.السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومنخفضة مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا ليقارب 60 كلم/س، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في الفترة الصباحية والمسائية .