الجدول صدر بارتفاع كبير للمحروقات.. صفيحة البنزين تتخطى المليون

صدر الجدول النهائي للمحروقات عن المديرية العامة للنفط، مع ارتفاع كبير في اسعار المحروقات وجاءت على الشكل التالي:



Advertisement بنزين 95 اوكتان: 1005000(+47000)

المازوت: 1055000 (+48000) بنزين 98 اوكتان: 1030000 (+48000)بنزين 95 اوكتان: 1005000(+47000)المازوت: 1055000 (+48000)

الغاز: 643000 (+30000)