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لبنان

الجدول صدر بارتفاع كبير للمحروقات.. صفيحة البنزين تتخطى المليون

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:13
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صدر الجدول النهائي للمحروقات عن المديرية العامة للنفط، مع ارتفاع كبير في اسعار المحروقات وجاءت على الشكل التالي:
 
 
بنزين 98 اوكتان: 1030000 (+48000) 
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بنزين 95 اوكتان: 1005000(+47000)
المازوت: 1055000 (+48000)
الغاز: 643000  (+30000)
 
 
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