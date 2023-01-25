ميناسيان قلّد شيا الصليب المقدس الأورشليمي

قلد كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، السفيرة الأميركية دوروثي شيا صليب المقدس الأورشليمي في مقر البطريركية - الجعيتاوي-بيروت تقديرا لعطاءاتها وجهودها المبذولة في لبنان، في حضور المطران جورج اسادوريان المعاون البطريركي ومطران بيروت، الاب قره بت طاتيوسيان ، الاب رافي أوهانيسيان، الاب سيبوه كربيديان ،الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

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ورحب ميناسيان بالسفيرة شيا، وقال إنه "لمن دواعي سرورنا أن نرحب بشخصكم في مقر البطريركي التاريخي للكنيسة الأرمينية الكاثوليكية لنعبر عن عمق امتناننا لخدمتكم المتفانية وإسهاماتكم المتميزة في المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية التي أسهمت بمساعدة الشعب اللبناني من خلال الحكومات المتعاقبة".

تابع: "لقد كان من الرائع مشاهدة تفانيكم الصادق من خلال النهج المهني المثالي واللمسة الإنسانية لمعالجة وضعنا اللبناني الصعب والأكثر تعقيدًا. لذلك ، بعد عقد اجتماع للجنة الكهنة لدينا، يسعدنا ويشرفنا أن نمنحكم أسمى تكريم - وهو صليب الامتنان للتعبير عن أعمق تقديرنا لكم ولشخصكم المتميز وغير المسبوق الذي قدم ويقدم الخدمات بأقصى درجات التواضع بحزم وقوة الشخصية".



وختم:"نتمنى ألا تنسوا لبنان وأن تتذكروا أيضاً قضية الشعب الأرمني العظيمة".

بدورها، ردت السفيرة شيا بكلمة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم "الذي ينم عن تقدير غبطتكم للإنسان والاعمال والمهمات التي يقوم بها خلال رسالته الدبلوماسية المؤتمن عليها".



كما اعربت عن محبتها للشعب الارمني متمنية ان "يستعيد لبنان عافيته وان يصار الى انتخاب رئيس جمهورية للبلاد كي تعود إلى هذا البلد الطيب عجلته الاقتصادية"، مؤكدة ان "لبنان حاضر دائما في القلوب والأذهان".



كما تمنت للبطريرك ميناسيان "العمر المديد ليقود سفينة الكنيسة إلى بر الأمان". (الوكالة الوطنية)