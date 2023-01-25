Advertisement

لبنان

ميناسيان قلّد شيا الصليب المقدس الأورشليمي

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:48
A-
A+
Doc-P-1032049-638102480336488330.png
Doc-P-1032049-638102480336488330.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قلد كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، السفيرة الأميركية دوروثي شيا صليب المقدس الأورشليمي في مقر البطريركية - الجعيتاوي-بيروت تقديرا لعطاءاتها وجهودها المبذولة في لبنان، في حضور المطران جورج اسادوريان المعاون البطريركي ومطران بيروت، الاب قره بت طاتيوسيان ، الاب رافي أوهانيسيان، الاب سيبوه كربيديان ،الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

 
Advertisement

ورحب ميناسيان بالسفيرة شيا، وقال إنه "لمن دواعي سرورنا  أن نرحب بشخصكم في مقر البطريركي التاريخي للكنيسة الأرمينية الكاثوليكية لنعبر عن عمق امتناننا لخدمتكم المتفانية وإسهاماتكم المتميزة في المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية  التي أسهمت بمساعدة الشعب اللبناني من خلال الحكومات المتعاقبة".

 

تابع: "لقد كان من الرائع مشاهدة تفانيكم الصادق من خلال النهج المهني المثالي واللمسة الإنسانية لمعالجة وضعنا اللبناني الصعب والأكثر تعقيدًا. لذلك ، بعد عقد  اجتماع للجنة الكهنة لدينا، يسعدنا ويشرفنا أن  نمنحكم أسمى تكريم - وهو صليب الامتنان للتعبير عن أعمق تقديرنا  لكم  ولشخصكم المتميز وغير المسبوق الذي قدم ويقدم  الخدمات بأقصى درجات التواضع  بحزم وقوة الشخصية".


وختم:"نتمنى ألا تنسوا لبنان وأن تتذكروا أيضاً قضية الشعب الأرمني العظيمة".

 
 

بدورها، ردت السفيرة شيا بكلمة عبرت  فيها عن شكرها وامتنانها  لهذا التكريم "الذي ينم عن تقدير غبطتكم للإنسان والاعمال والمهمات التي يقوم بها خلال رسالته الدبلوماسية المؤتمن عليها".


كما اعربت عن محبتها للشعب الارمني متمنية ان "يستعيد لبنان عافيته وان يصار الى انتخاب رئيس جمهورية للبلاد كي تعود إلى هذا البلد الطيب عجلته الاقتصادية"، مؤكدة ان "لبنان حاضر دائما في القلوب والأذهان". 


كما تمنت للبطريرك ميناسيان "العمر المديد ليقود سفينة الكنيسة إلى بر الأمان". (الوكالة الوطنية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:19 | 2023-01-25
07:00 | 2023-01-25
09:53 | 2023-01-25
09:46 | 2023-01-25
09:45 | 2023-01-25
09:40 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website