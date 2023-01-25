عارض صحي أثناء القيادة يودي بحياة مواطن في هذه المنطقة.. تفاصيل مؤلمة عن الحادثة

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تعرض احد الاشخاص لعارض صحي اثناء قيادة سيارته، مما ادى الى وفاته واصطدامه بإحدى بسطات الخضار في محلة التبانة - طرابلس، كما تسبب الحادث بجرح أحد الاشخاص.



وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الى المكان وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى المستشفى.