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لبنان

البزري بحث مع اطباء الأمراض السرطانية وضع المرضى وآلية تأمين علاجهم

Lebanon 24
25-01-2023 | 07:31
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عُقد لقاء مسائي في منزل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، حضره الأطباء الأختصاصيون في الأورام والأمراض السرطانية العاملون في مدينة صيدا ومنطقتها.

 
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 وتركز البحث خلال اللقاء، على وضع المرضى في صيدا ومنطقتها، وضرورة مساعدتهم في الحصول على الأدوية اللازمة دون تأخير.

 

وتم الإتفاق على عودة مستشفى صيدا الحكومي لإستقبال مرضى التلاسيميا الذين يحتاجون إلى نقل دم وضرورة إعتماد جناح مُتخصص للأورام والأمراض السرطانية في مستشفى صيدا الحكوميُ وتأهيله بالمعدات اللازمة وتشغيله

 

وأكد البزري  "أهمية التعاون بين الأطباء، والمستشفيات الخاصة، ومستشفى صيدا الحكومي ومختلف الصيدليات من أجل تسهيل حصول المرضى على الأدوية اللازمة"، مشيراً إلى أنه "سيتواصل مع وزير الصحة، ومع العديد من الجهات المانحة والخيرة من أجل تأمين الإمكانات والتجهيزات الضرورية لتأهيل جناح مختص في مستشفى صيدا الحكومي لإستقبال مرضى الأورام والأمراض السرطانية".

 

وتم الإتفاق في الختام، على قيام بعض الأطباء المختصين بزيارة ميدانية لمستشفى صيدا الحكومي للإطلاع ودراسة الإحتياجات والتجهيزات الضرورية اللازمة لإعتماد قسم خاص للأورام والأمراض الخبيثة في المستشفى. (الوكالة الوطنية)

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