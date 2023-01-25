عويدات يدّعي على البيطار ويمنعه من السفر!

ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، وأصدر قرارا بمنعه من السفر، بحسب معلومات الـLBCI.

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وأفادت أ.ف.ب عن مسؤول قضائي بأنّ القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح الخميس للمثول أمامه. وبحسب المعلومات فانّ عويدات أرسل ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه غداً الخميس بموضوع الادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة وغيره.

وكان عويدات اصدر قرارا باخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ مع منعهم من السفر.