عويدات يدّعي على البيطار ويمنعه من السفر!

ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، وأصدر قرارا بمنعه من السفر، بحسب معلومات الـLBCI.
وأفادت أ.ف.ب عن مسؤول قضائي بأنّ القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح الخميس للمثول أمامه. وبحسب المعلومات فانّ عويدات أرسل ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه غداً الخميس بموضوع الادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة وغيره.
وكان عويدات اصدر قرارا باخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ مع منعهم من السفر.
وتعليقا على هذه المعلومات أكد البيطار في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه "مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي".
وأشار إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف".
ولفت إلى "أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، مشيرا الى "أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها".