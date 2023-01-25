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لبنان

شقير بحث مع سفير كازاخستان في آفاق تنمية العلاقات الإقتصادية

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:01
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استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير كازاخستان راسول جومالي، وبحث معه آفاق تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين في شتى المجالات.
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وخلال اللقاء، رحب شقير بالسفير جومالي وأكد "إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتقوية العلاقات الإقتصادية مع بلاده"، مشيرا الى "وجود الكثير من الفرص المجدية إن كان على مستوى التبادل التجاري والإستثمارات".
 
 
وإذ أبدى شقير "إستعداد الهيئات الإقتصادية للقيام بكل الخطوات التي تحقق الأهداف المرجوة".
 
 
كما شدد على "ضرورة زيادة أرقام التجارة البينية، خصوصاً لجهة تَوَسُّع كازاخستان في استيراد المنتجات اللبنانية لا سيما الصناعية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية وبأسعار تنافسية".
 
من جهته، شكر السفير جومالي شقير على إهتمامه بتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية، مؤكدا "عزم بلاده تطوير علاقات التعاون الإقتصادي مع لبنان في مختلف المجالات".
 
 
وأبدى استعداد القطاع الخاص في بلاده للقيام بكل الخطوات الممكنة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص اللبناني ولتحديد الفرص المتاحة في كلا البلدين".
 
وفي نهاية اللقاء، قدم شقير لسفير كازاخستان كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان. (الوكالة الوطنية)
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