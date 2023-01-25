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لبنان

تحذير من جنبلاط... هذا ما قاله

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:46
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وفداً من "لقاء التوازن الوطني" ضم كل من صلاح سلام، سمير حمود، المحامي صائب مطرجي، د. غالب محمصاني، رئيس جمعية خريجي المقاصد المهندس مازن شوربجي، د. وسيم الوزان، المهندس بسام برغوث، المحامي محمد فواز، ومازن شبارو بحضور مستشار جنبلاط رامي الريّس.
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وبحث اللقاء في تطورات الوضع الداخلي والمستجدات في ملف التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت، إضافة الى ما يتردد عن اللامركزية والفيدرالية واستحقاق الإنتخابات البلدية.

وأكد جنبلاط حرصه على تسريع خطى إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة الأزمات الراهنة.

كما أيّد جنبلاط إجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها، محذراً من مضاعفات إستمرار التدهور المالي على الإستقرار الإجتماعي.
 
 
 
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